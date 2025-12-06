پخش زنده
فرصت ثبت طرح غربالگری آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اصفهانی تا ۱۸ آذر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح غربالگری با هدف شناسایی بهموقع مشکلات روانی- اجتماعی دانشآموزان و ارائه خدمات حمایتی طراحی تمدید شده است.
لیلا بابایی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام چالشهای رفتاری و روانی، افزود: سلامت روان دانشآموزان از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش است و اجرای این طرح بر بهبود شرایط روانی و اجتماعی دانشآموزان تأثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد: نظارت و پیگیری مداوم وضعیت غربالگری در مدارس زیر پوشش از اولویتها و مطالبههای مهم اداره کل از رؤسای ادارات مناطق و نواحی استان است و لارم است در کانون توجه قرار گیرد.