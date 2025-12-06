امروز: -
ردای پاییزی بر تن کاخ سعدآباد

در آستانه ورود به آخرین ماه فصل پاییز، درختان و فضای سبز مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد جلوه زیبایی پیدا کرده است.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ - ۱۵:۳۴
برچسب ها: فصل خزان ، برگ ریزان
