سخنگوی وزارت خارجه چین به امضای لایحه مربوط به تایوان توسط ترامپ واکنش نشان داد و آن را زیرپا گذاشتن خط قرمز‌های پکن عنوان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اخیرا لایحه‌ای را امضا کرد که وزارت امور خارجه را ملزم به بررسی دستورالعمل‌های ایالات متحده در مورد تعامل با تایوان می‌کند و به دنبال تعمیق همکاری ایالات متحده و تایوان است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اقدام گفت: از ایالات متحده می‌خواهیم حساسیت بالای مسئله تایوان را درک کند.

لین جیان، گفت: این رفتار با نقض جدی اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا، یک پیام به شدت اشتباه را به نیرو‌های «جدایی تایوان» ارسال می‌کند.

وی افزود: چین از ایالات متحده می‌خواهد که با درک حساسیت بالای مسئله تایوان، تعهدات رهبران آمریکا را عملی کند. تمام سخنان و اقدامات لای چینگ ته محکوم به شکست خواهد بود.

این مسئله باردیگر تنش بین چین و آمریکا و بازهم بر سر تایوان را افزایش داده است. آن هم فقط چند روز بعد از گفتگوی تلفنی روسای جمهور چین و آمریکا. درحالی که رئیس جمهور چین به همتای آمریکایی اش گفته تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین است، اما حالا ترامپ دستوری را امضاء کرده که وزارت امور خارجه آمریکا مکلف می‌کند رابطه با تایوان را تسهیل کند. موضوعی که با واکنش تند پکن مواجه شده. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کرده چین به شدت مخالف هرگونه تماس رسمی آمریکا با منطقه تایوان چین است. لین جیان تاکید کرد: موضوع تایوان، اولین خط قرمز غیر قابل عبور در روابط چین و آمریکا است.

درحالی که اظهارات اخیر نخست وزیر ژاپن درباره تایوان که گفته بود درصورت حمله احتمالی چین به تایوان، ژاپن در دفاع از تایوان وارد عمل خواهد شد تنش‌ها در شرق آسیا را به اوج رسانده است، تایوان با توسعه دفاع نامتقارن و آمریکا با تحرکات امنیتی در تنگه تایوان برآتش این بحران افزوده‌اند.

جدایی طلبان تایوان بسته‌ای ۴۰ میلیارد دلاری برای افزایش توان نظامی خود تصویب کرده‌اند. بودجه‌ای که قرار است بیشتر آن صرف خرید اسلحه از امریکا شود. این اقدام باعث شد تا ژانگ هان، سخنگوی شورای دولتی دفتر امور تایوان در تازه‌ترین نشست خبری خود این اقدام را بردن منطقه به سمت یک وضعیت خطرناک توصیف کند. وی گفت: آنها با سرعت به سمت تحریک درگیری، تلاش برای جدایی و دنبال کردن گسترش نظامی حرکت می‌کنند. این اقدام فقط تایوان را به یک وضعیت خطرناک نزدیک‌تر می‌کند.

همزمان تحرکات نظامی چین در آب‌های حوالی تایوان افزایش یافته است. درگیری با شناور‌های فلیپینی، اخراج یک کشتی ژاپنی از آب‌های منطقه تنها برخی از اقدامات پکن درراستای حضور نظامی خود در منطقه است. پکن نسبت به «هرگونه تحریک» در آبراه استراتژیک تنگه تایوان هشدار داده است.

جیان بن سخنگوی وزارت دفاع چین دراین باره گفته: هرگونه اقدام بی پروایانه در منطقه، عواقب سختی خواهد داشت.

تنش بر سر تایوان در حالی بیشتر شده که این جزیره، گلوگاه فناوری جهان است. تولید حدود ۹۰ درصد از پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان در این جزیره، تایوان را به حلقه‌ای مهم درزنجیره تامین تولیدات پیشرفته از گوشی‌های هوشمند تا هوش مصنوعی و حتی صنایع نظامی تبدیل کرده است. هرگونه درگیری جدی در اطراف تایوان می‌تواند اقتصاد جهان را با شوکی عمیق و گسترده روبه‌رو کند. خطری که واشنگتن آن را به‌خوبی درک کرده است. تازه‌ترین گزارش «کمیسیون بازبینی اقتصادی و امنیتی آمریکا–چین» وابسته به کنگره آمریکا تشریح کرده، پکن چگونه درسال‌های اخیر با بی اعتمادی به مواضع متغییر آمریکا، صرفا برافزایش توان داخلی و بالابردن آمادگی‌های همه جانبه خود تمرکز کرده است. این گزارش هشدار می دهد چین توانایی خود برای اجرای یک تهاجم را ارتقا داده و اکنون قادر است تقریباً بدون هشدار قبلی، یک محاصره یا حمله را علیه تایوان آغاز کند. این گزارش ۷۲۸ صفحه نشان می‌دهد پکن بسته به مخاطب، زبان و لحن خود را تغییر می‌دهد: در متون انگلیسی تلاش می‌کند تنش‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد و از واژگان ملایم و دیپلماتیک استفاده کند، اما در روایت‌های داخلی روزبه‌روز بیشتر از «تحریکات» تایوان سخن می‌گوید تا زمینه‌سازی روانی و سیاسی برای اقدام احتمالی را فراهم کند. همزمان «ارتش آزادی‌بخش خلق» با سرعت به نوسازی ادامه می‌دهد و شکاف فناوری و عملیاتی‌اش با نیرو‌های آمریکایی به‌طور محسوس در حال کاهش است.