اعلام نحوه ارسال مقالات و داوری نخستین کنگره بینالمللی واکسن
دبیرخانه نخستین کنگره بینالمللی واکسن و واکسیناسیون (ICVV) با صدور اطلاعیهای، جزئیات مربوط به روند ارسال، بررسی و ارائه مقالات این رویداد علمی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، روابط عمومی موسسه رازی اعلام کرد: این کنگره با هدف توسعه همکاریهای علمی، تبادل تجربه و تقویت زیستبوم واکسن در سطح ملی و منطقهای برگزار میشود و دبیرخانه آن، ارسال بهموقع و صحیح مقالات را شرط ورود آثار به فرآیند داوری عنوان کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، پژوهشگران برای شرکت در کنگره باید ابتدا با مراجعه به وبسایت رسمی به آدرس icvv.iranvaxhub.com ثبتنام کرده و سپس چکیده مقاله خود را مطابق دستورالعمل در سامانه بارگذاری کنند.
طبق اعلام دبیرخانه، تنها چکیده مقاله به زبان انگلیسی دریافت میشود و ارسال متن کامل مورد پذیرش نیست. چکیدهها باید منطبق با قالب و ساختار تعریفشده در وبسایت کنگره تهیه شوند.
همچنین مقالات باید اصیل، پژوهشی و چاپنشده باشند و ارسال مقالات مروری در این رویداد امکانپذیر نیست.
بر اساس مقررات، هر پژوهشگر میتواند حداکثر دو مقاله بهعنوان نویسنده اول ارسال کند و ارسال بیش از این تعداد شامل هزینه اضافه خواهد بود.
همچنین مسوولیت صحت علمی، دادهها و رعایت اصول اخلاق پژوهش بر عهده نویسنده ارسالکننده، اعلام شده و دبیرخانه تأکید کرده در صورت احراز تخلف پژوهشی، موضوع به مراجع ذیصلاح گزارش میشود.
فرآیند بررسی و داوری
بر اساس اطلاعیه رسمی، تنها چکیدههایی وارد فرآیند داوری خواهند شد که از طریق سامانه وبسایت و مطابق دستورالعمل فنی ارسال شده باشند.
ارزیابی علمی مقالات بر اساس معیارهایی همچون کیفیت پژوهش، نوآوری، رعایت اصول اخلاق پژوهش و انطباق با چکلیست داوری انجام میشود.
نوع ارائه مقالات پذیرفتهشده در قالب سخنرانی یا پوستربه تشخیص کمیته علمی تعیین میشود و ارزش علمی هر دو نوع ارائه، برابر اعلام شده است.
دبیرخانه اعلام کرده است چکیدههایی که با ضوابط رسمی کنگره مطابقت نداشته باشند، از چرخه داوری کنار گذاشته میشوند. ارسال چکیده خارج از قالب و تعداد کلمات مجاز، درجنکردن نام نویسندگان هنگام بارگذاری، و ارسال چکیده به زبان فارسی از جمله مواردی است که منجر به حذف مستقیم مقاله از فرآیند ارزیابی خواهد شد.
بر اساس اعلام کنگره، انتشار مقالات پذیرفتهشده در کتابچه یا لوح فشرده مجموعه مقالات و صدور گواهی ارائه، منوط به ثبتنام نویسنده اول طبق دستورالعمل مالی درجشده در وبسایت رسمی است.