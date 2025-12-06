کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود، در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: وضعیت هوا در روز‌های یکشنبه هم مانند روز شنبه خواهد بود و آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود، در برخی ساعات وزش باد ملایم انتظار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه روز دوشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری و غبارآلود خواهد بود، گفت: از بعدازظهر دوشنبه در ارتفاعات بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: بیشینه دمای قم در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه به ترتیب ۱۸، ۱۹ و ۱۶ درجه سانتی گراد خواهد بود.