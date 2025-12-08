به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: ۵ هزار دانش آموز البرز از مشاوره رایگان خط ملی نماد ( ۱۵۷۰ ) برخوردار شدند و از این تعداد ۱۲۴ مورد در ردیف فوریت ها قرار گرفته است.

شعبانی گفت: موضوعات این تماس ها شامل مشاوره های تحصیلی و کنکوری، مسائل خانوادگی، چالش های مرتبط با کودکان و نوجوانان و مشاوره های فردی بود که نشان دهنده نیاز گسترده جامعه به حمایت های تخصصی در این حوزه ها است.

وی بیان کرد: این سامانه با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی دانش آموزان و خانواده ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی و بهبود سلامت روانی- اجتماعی طراحی شده است.