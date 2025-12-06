پخش زنده
رئیس سازمان حملونقل شهرداری یزد از ارائه رایگان خدمات حملونقل عمومی اتوبوسرانی این شهر به بانوان در روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید دهقان بنادکی با تبریک این مناسبت به بانوان استان گفت: نامگذاری این روز به نام روز زن و مادر، نشاندهنده جایگاه رفیع زنان در بنیان خانواده و جامعه است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و به منظور گرامیداشت این روز، بانوان یزدی میتوانند در روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه از کلیه خطوط و ناوگان اتوبوسرانی شهر یزد به صورت کاملاً رایگان استفاده کنند.
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ادامه داد: این اقدام که به عنوان تقدیر و احترام به مقام مادر و بانوان در شهری با بافت فرهنگی و مذهبی صورت گرفته است، طبق مصوبه شورای شهر اجرا میشود.