به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید دهقان بنادکی با تبریک این مناسبت به بانوان استان گفت: نام‌گذاری این روز به نام روز زن و مادر، نشان‌دهنده جایگاه رفیع زنان در بنیان خانواده و جامعه است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و به منظور گرامیداشت این روز، بانوان یزدی می‌توانند در روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه از کلیه خطوط و ناوگان اتوبوس‌رانی شهر یزد به صورت کاملاً رایگان استفاده کنند.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ادامه داد: این اقدام که به عنوان تقدیر و احترام به مقام مادر و بانوان در شهری با بافت فرهنگی و مذهبی صورت گرفته است، طبق مصوبه شورای شهر اجرا می‌شود.