«جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» به‌عنوان بخش تخصصی و خوان پنجم رویداد ملی «هفت‌خوان؛ هفته بازی ایران» با هدف توسعه زنجیره ارزش محصولات فرهنگی و گسترش بازار آثار ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق افراسیابی؛ معاون راهبردی بنیاد و دبیر این جشنواره گفت: این جشنواره فرصتی فراهم می‌کند تا آثار فرهنگی، هنری و سینمایی در قالب بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال بازآفرینی شوند و مسیر جدیدی برای توسعه بازار محتوای ایرانی ایجاد شود.

وی افزود : هدف ما ایجاد پیوند میان صاحبان محتوا، استودیو‌های بازی‌سازی و سرمایه‌گذاران و گسترش زنجیره ارزش محصولات فرهنگی است.

افراسیابی اضافه کرد : تمامی نهادها، سازمان‌ها، ناشران، سکو‌های شبکه نمایش خانگی و صاحبان آثار فرهنگی می‌توانند آثار خود را—چه دارای IP رسمی و منتشرشده و چه در مرحله ایده یا توسعه اولیه—برای بررسی امکان تبدیل به بازی ارائه کنند و این فراخوان طیف وسیعی از آثار را شامل می‌شود؛ از فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن و کتاب گرفته تا کمیک، جهان‌های داستانی، کاراکتر‌ها و طرح‌های اولیه، بر همین اساس صاحبان آثار با تأیید مالکیت حقوقی، می‌توانند اثر خود را وارد فرآیند ارزیابی کنند.

دبیر این جشنواره گفت: در این جشنواره که با مشارکت و حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک و نوجوان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، برخی سکو‌های شبکه نمایش خانگی و موسسات فعال در حوزه تولید محتوا برگزار خواهد شد، با توجه به بازار هفتاد هزار میلیارد تومانی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۱۴۰۲ بر اساس پیمایش انجام شده توسط ایسپا، قابلیت بازی‌پذیری آثار توسط تیم تخصصی با مشارکت نمایندگان تیم تولید‌کننده محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بررسی شده و با توجه به ماهیت اثر، امکان تبدیل آن به یکی از انواع بازی‌های موبایلی، رایانه‌ای، تعاملی داستان‌محور، آموزشی–فرهنگی، اکشن، ماجراجویی، casual یا محصولات چند سکویی ارزیابی می‌شود.

وی افزود: این فرآیند به صاحبان آثار کمک می‌کند تا عمر تجاری و فرهنگی اثر خود را افزایش دهند، به مخاطبان جدید در سطوح ملی و بین‌المللی دست یابند، مسیر خلق جهان‌های چندرسانه‌ای (Transmedia) را دنبال کنند و از پیشنهاد‌های فنی، هنری و تجاری استودیو‌های حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

افراسیابی با اشاره به مرحله دوم این جشنواره افزود: در فاز دوم جشنواره، از طریق اعلام فراخوان دیگری استودیو‌های بازی‌سازی توانمند شناسایی می‌شوند تا فرآیند همکاری و عقد قرارداد میان طرفین یعنی صاحبان آثار و محصولات فرهنگی و استویو‌های بازی‌سازی با سهولت بیشتری انجام شود و در نهایت در یکی از روز‌های هفته بازی در هفته آخر بهمن شاهد برگزاری رویداد بازار پردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای با شعار «از محتوا تا تجربه؛ از روایت تا بازی» خواهیم بود.