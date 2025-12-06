به همت حوزه‌های قضایی خوزستان، هفته گذشته طرح قاضی در مدرسه در مدارس شهر‌های مختلف استان برگزار و دانش‌آموزان با مباحث حقوقی آسیب‌های اجتماعی و جرائم آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برنامه‌های آموزشی طرح قاضی در مدرسه در شهرستان‌های آبادان، دزفول و حمیدیه و شهر الوار گرمسیری برگزار شد.

در این طرح آموزشی که با هدف آشنایی دانش آموزان با مبانی حقوقی، قانون‌مداری و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی با شرکت بیش از ۷۰ دانش آموز دوره متوسطه در هنرستان طوبی برگزار شد، رئیس دادگستری شهرستان به تدریس پرداخت.

محمدحسین طرفی گفت: برگزاری این طرح در راستای اجرای برنامه سندتحول قضایی و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و آشنایی با حقوق و آزادی‌های اشخاص صورت گرفت و موضوعاتی با سرفصل‌های آشنایی با مبانی حقوق، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، حقوق و آزادی‌ای سیاسی شهروندان، جرایم حوزه فضای مجازی و قوانین مرتبط با دسترسی غیرمجاز در فضای مجازی برای دانش آموزان تشریح شد.

همچنین طرح «قاضی در مدرسه» با همکاری دادگستری وکارشناس حقوقی آموزش و پرورش آبادان و با حضور دکتر مقدم معاون قضایی دادگستری آبادان به عنوان مدرس در دبیرستان دخترانه شایستگان اجرا شد.

در این طرح نیز به تشریح مفاهیم حقوقی، آشنایی با قانون، حقوق شهروندی و نقش دادگاه در جامعه پرداخته و در پایان به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ داده شد.

هاشم راوش دادرس محترم دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری با حضور در دبیرستان عفاف و حجاب شهر حسینیه و در چارچوب اجرای طرح «قاضی در مدرسه»، به ارائه مباحث حقوقی برای دانش‌آموزان پرداخت.

اسدی رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری گفت: این طرح که در راستای ارتقای آگاهی حقوقی و اجتماعی نسل جوان در مدارس مختلف شهر الوار گرمسیری در حال برگزاری است، مورد استقبال دانش آموزان و کادر آموزشی قرار گرفته است.

وی افزود: هدف اصلی برنامه «قاضی در مدرسه»، آگاهی‌بخشی در مسائل حقوقی، انتقال تجربیات قضایی به دانش‌آموزان، اولیا و مربیان آنان، پیشگیری از بزهکاری و تقویت مسئولیت‌پذیری اخلاقی و قانونی نوجوانان است و این طرح در سایر مدارس بخش الوار گرمسیری نیز ادامه خواهد یافت.

رئیس دادگستری شهرستان باوی، از ادامه اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

مهدی امیری افزود: اقبالی در دبیرستان حضرت فاطمه (س) ملاثانی و حسینی در هنرستان شهید نادر نبهانی ویس از قضات این دادگستری، جلسات آموزشی خود را با دو موضوع مهم آسیب‌های فضای مجازی و مصرف مواد مخدر برگزار کردند.

وی گفت: در بخش فضای مجازی، دانش‌آموزان با تهدید‌هایی مانند انتشار محتوای مجرمانه، مزاحمت اینترنتی، سوءاستفاده از تصاویر خصوصی، کلاهبرداری‌های آنلاین و پیامد‌های قانونی فعالیت در صفحات و کانال‌های غیرقانونی آشنا شدند.

امیری افزود: در حوزه مواد مخدر نیز توضیح داده شد که مواد صنعتی مانند شیشه و کراک باعث تخریب سریع مغز، اختلالات روانی و رفتار‌های پرخطر می‌شوند و مواد سنتی مانند تریاک و حشیش نیز وابستگی شدید و آسیب‌های جدی جسمی و روانی به دنبال دارند. همچنین مجازات‌های قانونی مرتبط با مصرف، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی برای دانش‌آموزان بیان شد.

رییس دادگستری باوی تأکید کرد: این طرح با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت و مدارس بیشتری در سطح شهرستان تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.