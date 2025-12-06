پخش زنده
امروز: -
وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی تازه برای ساماندهی بازار نهادههای دامی، طرح حذف واسطهها را از اول آذرماه به اجرا درآورد تا مسیر توزیع کوتاهتر، شفافتر و سریعتر شود و کالا مستقیماً با قیمتهای مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی با هدف ساماندهی بازار نهادههای دامی و رفع گلایههای تولیدکنندگان درباره نرسیدن نهادهها با قیمت مصوب، گام تازهای را برداشته است. بر اساس این طرح که از اول آذرماه اجرایی شده است، شرکتهای دولتی موظفاند توزیع کالاهای اساسی را خود به عهده بگیرند.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور وظیفه توزیع نهادههای دامی را پذیرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر تأکید کرد که واردکنندگان کالا موظفاند پس از ترخیص، محصول خود را در اختیار این شرکت قرار دهند. شرکت پشتیبانی امور دام تنها عرضهکننده نهادهها در «سامانه بازارگاه» خواهد بود.
پرویز جعفری افزود: هدف اصلی از این اقدام، حذف عوامل توزیع متعددی است که پیشتر واردکنندگان آن را تعریف کردهاند. وجود این واسطهها موجب ایجاد شائبه «دو نرخ» در بازار شده است و به این نگرانی دامن میزد که نهادهها با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان میرسد.
قیمتهای مصوب جدید عبارتند از:
• ذرت: ۱۱۳۰۰ تومان
• جو: ۱۱۳۰۰ تومان
• کنجاله: ۲۰۷۰۰ تومان
وی تأکید کرد که هیچ شخصی حق ندارد یک ریال بیشتر از این قیمتهای مصوب دریافت کند و در صورت مشاهده فروش با قیمت بالاتر، با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. این قیمتها مربوط به مبادی ورودی است و تنها نرخ کرایه حمل به آن اضافه میشود.
این مقام مسئول دلیل این تغییر ساختاری را سودهای کلان جابجا شده در این بازار و همچنین مشکلات پیشین مانند احتکار و فروش دیرتر کالا (کالای دیر بارشو) دانست که سبب شکلگیری بازار سیاه میشد.
پرویز جعفری توضیح داد که در گذشته قیمت نهادهها در بازار غیر از سامانه بازارگاه ممکن بود به بالای ۳۰ هزار تومان نیز برسد.
وی همچنین اعلام کرد که فرآیند ارسال نهادهها به مقاصد تولیدی، پس از تحویل کالا به این شرکت و تکمیل امور اداری، حداکثر یک روز کاری زمان میبرد. در صورت اخلال در تحویل به موقع کالا به شرکت پشتیبانی امور دام، با اخلالگران در تولید برابر مقررات برخورد خواهد شد.