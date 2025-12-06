به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر کربلایی سیدمحمد جاوادنی فردا یک شنبه ۱۶ آذر ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح با حضور پرشور مردم و مسولان شهرستان عشق آباد تشییع و در گلزار شهدا، کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید سید جواد جاودانی در عملیات والفجر ۸، در منطقه فاو در شانزدهم فروردین ماه ۱۳۶۵، طی یک عملیات نفوذی شبانه، به همراه گروهی از همرزمانش در سن ۱۹ سالگی شهادت رسید.

پیکر وی سال ۱۳۸۳ پس از تفحص شناسایی و در زادگاهش در شهر عشق آباد به خاک سپرده شد.