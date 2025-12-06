ثبت‌نام پذیرش طلاب در سطوح دو، سه و چهار جامعه‌الزهرا (س) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر مرکز آموزشی جامعه‌الزهرا (س)، در نشست خبری آغاز ثبت‌نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با بیان اینکه این پذیرش تا ۱۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت گفت: آزمون سطح دو به‌صورت مجازی و سطوح سه و چهار حضوری برگزار می‌شود.

سیده زهره برقعی، با اشاره به هدف جامعه‌الزهرا (س) در تربیت بانوان فرهیخته و عالم بر اساس الگوی حضرت زهرا (س) افزود: این مجموعه با نگاه جامع به موضوع خانواده، مهارت، فردیت و اجتماع برنامه‌های متنوعی برای ارتقای بانوان تدوین کرده است.

وی همچنین از پیش‌بینی شیوه‌های آموزشی حضوری تمام‌وقت و نیمه‌وقت در دو نوبت صبح و عصر، غیرحضوری و مجازی برای سهولت تحصیل بانوان خبر داد.

مدیر مرکز آموزشی جامعه‌الزهرا (س)، اولویت اصلی پذیرش را انگیزه داوطلبان عنوان کرد و گفت: بانوانی که با هدف و علاقه واقعی برای تحصیل علوم دینی اقدام کنند در اولویت قرار دارند.

افتخار یوسفی، معاون آموزش و تربیت جامعه‌الزهرا (س)، نیز در این نشست از افزوده‌شدن دو رشته جدید در سطح ۳ خبر داد و گفت: تبلیغ، رسانه و فضای مجازی و مطالعات دینی و فضای مجازی با گرایش هوش مصنوعی به فهرست رشته‌های این سطح اضافه شده است.

همچنین با توجه به شرایط بانوان، آموزش در سه شیوه حضوری، غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود و خوابگاه ویژه طلاب شهرستانی پیش‌بینی شده است.

ثبت‌نام به صورت مجازی از طریق درگاه پذیرش جامعه‌الزهرا (س) انجام می‌گیرد.

گفتنی است آزمون جامعه الزهرا ۲۷ و ۲۸ فروردین ۴۰۵ در ۳۱ مرکز و در سه مقطع برگزار خواهد شد.