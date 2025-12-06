پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه شهرستان آمل از رقابت بیش از ۶ هزار نفر از شهروندان این شهرستان در مرحله شهرستانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن بسیج خبر داد.
حجتالاسلام میثم بابایی گفت: در این دوره از مسابقات که با نامنویسی گستردهای از شرکتکنندگان بسیجی از اقشار مختلف مرد و زن، خانوار، بازاریان، مهندسان، پزشکان و دانشآموزان همراه بود، استقبال شرکتکنندگان بیشتر از دورههای گذشته بوده است.
وی افزود: این مسابقات از ماه گذشته در حوزهها و محلات آغاز شد و نفرات برتر هر گروه به مرحله شهرستانی راه یافتند. سپس نفرات برتر مرحله شهرستانی در رقابت نهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه آمل تصریح کرد: شرکتکنندگان در بخشهای فردی، گروهی و خانوادگی و در رشتههای آوایی، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ کل، اذان، قرائت تقلیدی و قرائت تحقیق با هم رقابت کردند.
حجت الاسلام بابایی ادامه داد: نفرات برگزیده هر رشته به مرحله نهایی مسابقات استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن بسیج راه خواهند یافت.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی بیان کرد: اگر انس و الفت با کلام وحی و آموزههای دینی توسط نسل جوان و دانشآموزان عجین شود، نقش مهمی در شکست اهداف فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی دارد.