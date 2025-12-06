سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: طی بازه زمانی ۸ تا ۱۴ آذرماه، از مجموع ۸۵۰ آزمایش آنفلوآنزای انجام شده در مراکز درمانی استان، آزمایش ۴۱۷ نفر مثبت ثبت شده است.

فوت ۷ یزدی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی در چهارمین کمیته مقابله با بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت آنفلوآنزا گفت: از هفته سوم آبان ماه با همه گیری این بیماری در استان مواجهه شده و در حال حاضر از آستانه هشدار فراتر رفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه درصد تست‌های مثبت کووید ۱۹ هم به پایین‌ترین حد خود رسیده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ تست مثبت آنفلوآنزا در استان ثبت شده و ۱۳ مورد فوتی داشته‌ایم که ۶ مورد مربوط به ابتدای فصل تابستان و ۷ مورد هم تا هفته گذشته ثبت شده است که بیشتر مربوط به سالمندان و بیماران زمینه‌ای (دیابت، آسم و…) می‌باشد.

شریفی تاکید کرد: سالمندان و کودکان زیر پنج سال، بیشترین گروه‌های در معرض خطر این بیماری هستند و باید با رعایت توصیه‌های بهداشتی، زنجیره انتقال بیماری را قطع کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد هم بر ضرورت فرهنگ سازی در مدارس و مکان‌های عمومی تاکید کرد و گفت: با تهویه مناسب، استفاده از ماسک و شستشوی مداوم دست‌ها می‌توان زنجیره ابتلا را قطع کرد.

دکتر نوری شادکام ادامه داد: بیماران آنفلوآنزا مثبت استان به تفکیک سن از ابتدای سال جاری تاکنون شامل ۱۶ درصد کودکان زیر پنج سال،۱۲ درصد ۶ تا ۱۸ سال،۴۲ درصد ۱۸ تا ۶۵ سال و ۳۰ درصد هم بالای ۶۵ سال بوده است.

مدیر بیمارستان شهید صدوقی هم خواستار مراجعه به موقع، استراحت کافی و تغذیه مناسب در بیماران آنفلوآنزایی شد و اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ بیمار با تست مثبت آنفلوآنزا در این مرکز درمانی بستری هستند.