به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اهمیت خطوط ویژه در سهولت حرکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: این مسیر‌ها مخصوص اتوبوس‌های شهری و خودرو‌های امدادی هنگام مأموریت است و هرگونه ورود غیرمجاز به این خطوط موجب اختلال در ترافیک می‌شود.

علی‌اصغر زارع با بیان اینکه برخی رانندگان به‌صورت غیرقانونی وارد خطوط ویژه می‌شوند، افزود: پلیس راهور با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف و گشت‌های محسوس و نامحسوس، نظارت‌ها را به‌طور جدی افزایش داده است تا تخلفات کاهش یابد و مسیر برای ناوگان عمومی باز و روان باقی بماند.

وی هدف پلیس را حفظ نظم و امنیت در معابر و تسهیل تردد شهروندان بیان کرد و ادامه داد: ازهیچ تخلفی در خطوط ویژه چشم پوشی نمی‌شود و خودرو‌های متخلف، از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مأموران حاضر در محل، اعمال قانون می‌شوند.

زارع با اشاره به پیامد‌های ورود غیرمجاز خودرو‌ها به خطوط ویژه گفت: این تخلفات علاوه بر کندی حرکت اتوبوس‌ها و ایجاد تراکم ترافیکی، بر امنیت مسیر‌های امدادی تاثیر گذار است.

وی از شهروندان خواست: برای جلوگیری از جریمه و کمک به روان‌سازی ترافیک، از خطوط ویژه فقط در مواقع مجاز استفاده کنند و رعایت قوانین را سرلوحه رانندگی خود قرار دهند.