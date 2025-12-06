پخش زنده
امروز: -
براساس شیوه نامه ابلاغی اعتکاف، پیش ثبتنام دانشآموزان از طریق سامانه نورینو (my.medu.ir) انجام میشود و حضور در مراسم، غیبت دانشآموز را موجه میکند؛ همچنین برگزاری هرگونه امتحان داخلی یا هماهنگ در این بازه ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت آموزشوپرورش «شیوهنامه اعتکاف دانشآموزی» را که از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ دی ماه برگزار میشود، در راستای اجرای تأکیدات رهبر معظم انقلاب ابلاغ ودر این شیوه نامه بر لزوم گرایش نسل جوان به معنویت، تاکید کرد.
بر اساس این دستورالعمل، اعتکاف صرفاً یک مراسم عبادی نیست؛ بلکه «کارگاه عملی تربیتی» در حساسترین دوره شکلگیری شخصیت نوجوان تعریف شده است.
پیش ثبتنام دانشآموزان از طریق سامانه نورینو (my.medu.ir) انجام میشود و حضور در مراسم، غیبت دانشآموز را موجه میکند؛ همچنین برگزاری هرگونه امتحان داخلی یا هماهنگ در این بازه ممنوع است.
سه الگوی اجرایی پیشبینی شده در این شیوه نامه: ۱) فردی ۲) گروهی (خانوادگی یا تشکلی ۳) مدرسهای (با تصویب شورای مدرسه) است که به منظور ارتقای کمی و کیفی اعتکاف دانش آموزی با همکاری همه دستگاهها و نهادهای همکار اقداماتی از جمله تولید محتوای مکتوب و تصویری ویژه نوجوانان، هماهنگی با حوزههای علمیه برای معرفی مبلّغ متخصص، ثبت فعالیت در کارنامه پرورشی انتخاب مساجد مناسب و متناسب با نیاز دانش آموزان صورت گرفته است.
گفتنی است اهداف اعتکاف دانش آموزی در قالب ایجاد زمینه مناسب برای تزکیه، تهذیب نفس، تقویت روحیه ایثار و تثبیت باورها و آموزههای دینی در دانش آموزان؛ تعمیق ارتباط دانش آموزان با مسجد به عنوان پایگاه اصلی رشد فرهنگ، اجتماعی و تربیتی نسل جوان؛ ایجاد جو مثبت فرهنگی در جامعه و واکسینه کردن نوجوانان در برابر حملات فرهنگی دشمنان، ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربیات دانش آموزان و معلمان در حوزههای مذهبی، فرهنگی وعلمی؛ فراهم کردن بستر مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، استقلال طلبی، کنشگری و تقویت هویت ایمانی؛ انجام جهاد تبیین و آگاهی بخشی اجتماعی و عمومی در بین دانش آموزان خواهد بود.