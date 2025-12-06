مادر شهید بزرگوار «شعبان فلاحی»، پس از سال‌ها صبر و بردباری، امروز در قائم شهر دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم سیده ربابه عابدینی، مادر شهید بزرگوار «شعبان فلاحی»، پس از سال‌ها صبر و بردباری دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مادر شهید بزرگوار مرحومه حاجیه خانم سیده ربابه عابدینی امروز در میان حزن و اندوه و بر دستان مردم قدرشناس در کوچکسرا قائم شهر تشییع و در آرامگاه امامزاده صالح به خاک سپرده شد.

سعید کهن‌سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، این ضایعه را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این مادر صبور همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسئلت نمودند.

شهید شعبان فلاحی در دهم فروردین ۱۳۴۳ متولد و در هشتم خرداد ۱۳۶۵ در شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمده بود.