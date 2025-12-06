سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی لایحه دوفوریتی الزامات قوانین بودجه‌ای در هفته جاری به صورت دوشیفته خبر داد و گفت: در جلسه فردا در خصوص برگزاری صحن علنی به صورت سه شیفت تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی با اشاره به دستورکار صحن علنی مجلس در هفته جاری گفت: نشست علنی فردا (یکشنبه ۱۶ آذرماه) به منظور بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه دوفوریتی «الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» ـ شامل الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ ـ برگزار خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، جلسات این هفته مجلس به‌صورت دوشیفته خواهد بود و درباره سه‌شیفته شدن نشست‌ها فردا در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌شود.