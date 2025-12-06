

به گزارش حاجیه خانم قنبرتاج سوری مادر شهید والامقام جهانشاه آزادبخت را تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در لرستان در پیامی درگذشت

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر درگذشت بانوی مومنه و صبور، مرحومه مغفوره حاجیه خانم قنبرتاج سوری موجب تاثر گردید.

مادران و خانواده‌های معظم شهدا، ایثار خود را نه در لفظ بلکه در عمل به اثبات رساندند، و با الگو گیری از حضرت حضرت اباعبدالله الحسین «ع» حضرت زینب «س» هرچه داشتند در راه خدا و در طبق اخلاص بخشیدند.

یاد خانواده‌های شهدا مثل یاد خود شهید همیشه زنده است و از خاطره ملت و بلکه تاریخ هرگز پاک نخواهد شد.

در عظمت، شأن و جایگاه این قشر از جامعه بخاطر صبر در فراق عزیزانشان همین بس که در پیشگاه الهی دارای جایگاهی رفیع هستند و در پشت سر شهیدان عالیقدر خود قرار دارند.

اینجانب درگذشت این مادر گرانقدر و مومنه را که پس از سال‌ها تحمل فراق فرزندش به رحمت ایزدی پیوست؛ به جناب آقای مصطفی آزادبخت مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، خانواده‌های معزا و همه ی بازماندگان تسلیت عرض می‌نمایم؛ و از خداوند متعال برای آن مرحومه علوِّ درجات و حشر با فرزند شهیدش را خواستارم.