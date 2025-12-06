پخش زنده
امروز: -
سامانه بارشی جدید از روز سه شنبه در استان فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه تا روز دوشنبه جوی آرام و پایدار در استان پیشبینی میشود، گفت: از سه شنبه هفنه جاری تا اواسط هفته آینده با گذر امواج، شاهد ناپایداریهای متناوب به صورت رشد ابر، مه آلودگی، وزش باد و بارش باران خواهیم بود.
لیلا امینی با اشاره به اینکه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی سردسیر استان احتمال بارش برف وجود دارد، گفت: اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان است.
به گفته رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان، در مناطق مرکزی استان هم احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
امینی افزود: تا روز سهشنبه ۱۸ آذر ماه شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد یکشنبه به دمای صفر درجه میرسد.
همچنین بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان خواهند بود.