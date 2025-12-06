پخش زنده
هشدار سطح زرد آلودگی هوا در استان یزد به نارنجی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در حالی که اداره کل هواشناسی استان، روز گذشته هشدار سطح زرد آلودگی هوا را صادر کرده بود، این هشدار امروز به نارنجی تغییر رنگ داد.
این سامانه، پایداری و سکون نسبی جو در شهرستانهای اردکان، اشکذر، میبد و زارچ را به همراه خواهد داشت.
پایداری و سکون نسبی جو، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه بوده و کنترل فعالیت صنایع آلاینده، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز از فعالیتهای فیزیکی در فضای باز توصیه شده است.