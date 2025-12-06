شاعر کشورمان، واکنش شعری طنزآمیزی به اظهارات همیشگی آمریکایی ها درخصوص توان دفاعی و هسته‌ای ایران داشت.

علیرضا قزوه در گفتگو با خبرنگار صداوسیما،علیرضا، شعرش را با عنوان "گفتگو آیین درویشی شده ست" بیان کرد.

آن شنیدم گفت آقای ترامپ:

برد موشک‌هایتان را کم کنید

با زبان لاتی‌اش تکرار کرد:

هر غنی‌سازی‌ست آنجا جم کنید



عده‌ای از او ترومپت‌تر شدند

ای جماعت! زین جماعت رم کنید

حرف دوم را موافق نیستم

در دهان هاشان همه شلغم کنید



گر گروسی بهر جاسوسی رسید

قفل هر دروازه را محکم کنید

گفتگو آیین درویشی شده‌ست

ای ظریفان! گفتگو با هم کنید



نرمشی از خود نشان دادیم ما

کیک زرد آرید و چایی دم کنید

محض خاطر جمعیِ آقا ترامپ

بیست متر!! از برد موشک کم کنید