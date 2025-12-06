جمعی از اهالی گل‌تپه عجب شیر با مشارکت داوطلبانه دو دستگاه پروژکتور و نوشت افزار مورد نیاز دانش‌آموزان را به مدرسه وطن اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اقدام مردمی اهالی روستا دو دستگاه پروژکتور با مجموع ارزش ۶۰ میلیون تومان تهیه کردند و به مدرسه تحویل دادند. همچنین در جمع دانش‌آموزان این مدرسه نوشت افزار توزیع شد.

اهالی گل‌تپه آمادگی خود را برای مشارکت در احداث دیوار جانبی مدرسه نیز اعلام کردند تا با همراهی خیران روند تکمیل فضای آموزشی این واحد تحصیلی ادامه یابد.