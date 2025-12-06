به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با تکمیل شبکه‌های آبیاری و خطوط انتقال، بخش عمده‌ای از نیاز آبی فضای سبز مشهد تا سال‌های آینده از پساب و منابع بازچرخانی تأمین خواهد شد.

معاون مهندسی آب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد اعلام کرد: سه اصل مشخص در طراحی فضای سبز شامل زیبایی، دیرزیستی و طراوت است و فضای سبز علاوه بر زیبایی، کارکرد‌های اکولوژیک و اجتماعی نیز دارد و نقش مهمی در مسائل سیما و منظر شهری ایفا می‌کند.

عبدالله سلطان احمدی افزود: با وجود محدودیت وسعت چمن، طراحان توانسته‌اند با استفاده از گونه بومی فِستوکا، جلوه‌ای زیبا و مقاوم از چمن ایجاد کنند که این گونه مقاومت بالایی در برابر خشکی، شوری و پاخوری دارد و به دلیل کم‌نهاده بودن، مدیریت آب را هم تسهیل می‌کند.

او ادامه داد: چمن علاوه بر زیبایی، امکان بازی کودکان را فراهم می‌کند، خاک را پوشش می‌دهد، تبخیر سطحی را کاهش می‌دهد و فرسایش خاک را به حداقل می‌رساند؛ بنابراین استفاده از گونه‌های کم‌نهاده و بومی انتخابی فنی و عاقلانه برای فضای سبز است.

این مسئول اضافه کرد: در فصل زمستان که برگ درخت‌ها خزان می‌کند، چمن‌ها و سوزنی‌برگ‌ها نقش مهمی در فتوسنتز و پالایش هوا ایفا می‌کنند، بنابراین هیچ ارگانیسم سبزی نمی‌تواند به طور کامل حذف شود.

احمدی درباره سرانه و نیاز آبی فضای سبز بیان کرد: مطالعات تا افق ۱۴۲۵ تمام لکه‌های سبز شهر شامل وضعیت خاک، گونه‌های گیاهی و توپوگرافی را شناسایی کرده و سرانه فضای سبز برای هر شهروند دست‌کم ۱۵ مترمربع تعیین شده است.

او با بیان اینکه نیاز آبی حدود ۲۹ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده که رقم منطقی و قابل تأمین از منابع پایدار است، اظهار داشت: شهرداری تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان قرارداد برای استفاده از ظرفیت بازچرخانی و پساب امضا کرده است و پیش‌بینی می‌شود در مدت ۲۴ ماه آینده تا ۷۰ درصد نیاز آب فضای سبز از این منابع تأمین شود.

معاون مهندسی آب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: پس از تصفیه، آب در مخزن پنج هزار مترمکعبی ذخیره و از طریق خط انتقال ۱۵ کیلومتری به میدان آزادگان منتقل و سپس در مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی ذخیره و به غرب و جنوب‌غربی شهر ارسال می‌شود که این سامانه قادر است چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از شش هزار و ۸۰۰ هکتار فضای سبز موجود را تحت پوشش قرار دهد و مرحله نخست آن از خرداد یا تیر سال آینده بهره‌برداری می‌شود.

او ادامه داد: سامانه انتقال پساب اولنگ به منطقه ۷ و سامانه انتقال آب از میدان شهید فهمیده به ارتفاعات جنوبی با حدود ۱۲ کیلومتر نیز در حال تکمیل هستند و با تکمیل این شبکه‌ها، حجم نیاز آبی که پیش از این با تانکر تأمین می‌شد به حداقل خواهد رسید و هدف این است که به صفر نزدیک شود.

احمدی در پایان گفت: توسعه شبکه‌های آبیاری و خطوط انتقال، همراه با استفاده از گونه‌های مقاوم و کم‌نهاده، آینده‌ای سبز، پایدار و بهینه را برای فضای سبز مشهد تضمین می‌کند.