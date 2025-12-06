توقیف خودروی حامل کالای قاچاق در ایلام
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از توقیف یک دستگاه خودرو شوتی و کشف کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «مهدی کیانی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی، با اقدامات خاص پلیسی تعداد یک دستگاه خودروی سواری شوتی (تیزرو) را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو مقادیری قابل توجهی کالای قاچاق کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام با اشاره به اینکه ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان ۶ میلیارد ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این راستا یک متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ مهدی کیانی در پایان گفت: همشهریان عزیز میتوانند اخبار و اطلاعات خود را پیرامون قاچاق کالا، احتکار، و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی را با همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی با سامانه تلفنی ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.