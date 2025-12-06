به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه بررسی اقدامات زیرساختی این منطقه اقتصادی از تکمیل پست برق ۶۳ کیلوولت با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

او تصریح کرد: همچنین با اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومانی شش میلیون متر مکعب از پساب شهر همدان به این منطقه منتقل می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد‌های سرمایه‌گذاری گفت: تلاش ما جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف، با تأکید بر صنایع پاک، کم‌آب‌بر و بازیافت‌محور است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: با این حجم از طرح‌های زیربنایی، منطقه ویژه اقتصادی «جهان‌آباد» به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی غرب کشور تبدیل خواهد شد و زمینه اشتغال و توسعه پایدار استان همدان را بیش از پیش فراهم می‌کند.