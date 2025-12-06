رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان: سه واحد صنعتی به‌دلیل آلایندگی و عدم رعایت ضوابط محیط زیستی اخطار کتبی دریافت کردند.

پایش شبانه صنایع عقدا؛ سه اخطار، یک هشدار مهر و موم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی گفت: در راستای تشدید نظارت بر عملکرد واحد‌های صنعتی، گشت و پایش مشترک شبانه از صنایع محور عقدا ـ اردکان با حضور رئیس دادگاه عقدا انجام شد.

وی افزود: این پایش با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست، کار، بهداشت و معاونت عمرانی فرمانداری اردکان انجام و وضعیت زیست‌محیطی چند واحد صنعتی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان ادامه داد: در این ارزیابی شبانه، سه واحد صنعتی به‌دلیل آلایندگی و عدم رعایت ضوابط محیط زیستی اخطار کتبی دریافت کردند و مقرر شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و کنترل آلاینده‌ها اقدام کنند.

موسوی تأکید کرد: در صورت عدم اجرای اصلاحات، یکی از واحد‌های یادشده ظرف مدت یک هفته مهر و موم خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم اینگونه پایش‌ها گفت: رعایت اصول زیست محیطی نه‌تنها تعهد قانونی، بلکه وظیفه اخلاقی همه واحد‌های تولیدی است و اداره حفاظت محیط زیست اردکان با همکاری سایر نهادها، ضمن حمایت از فعالیت‌های صنعتی سالم، در برابر هرگونه تخلف زیست‌محیطی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.