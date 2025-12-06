پخش زنده
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، دستورالعمل جامع برگزاری هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با عنوان «رویداد ملی روشنای مهر» را به تمامی دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، ادارات کل استانی و استانداریهای کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این دستورالعمل با هدف ارتقای جایگاه زنان و خانواده، معرفی الگوهای موفق زن ایرانی و تقویت سرمایه انسانی زنان در سراسر کشور تدوین شده است. بر اساس اعلام معاونت، این سند ملی به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در اجرای برنامههای مربوط به گرامیداشت مقام زن و مادر تنظیم شده است.
این دستورالعمل در قالب ۹ سیاست کلان و راهبردی طراحی شده که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در چارچوب این سیاستها، برنامههای اجرایی استانها در قالبهای متنوعی از جمله رویدادهای مهارتی و فراغتی، بازارچههای حمایتی و کارآفرینی زنان، پنلهای تخصصی علمی و نشستهای موضوعی، جشنوارههای فرهنگی و هنری، و مراسم رسمی افتتاح و اختتام هفته برگزار میشود.
این رویداد ملی با هدف شناساندن نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار کشور و ترویج الگوی زن ایرانی اثرگذار طراحی شده است.
متن کامل دستورالعمل و جزئیات برنامهها از طریق پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در دسترس علاقهمندان قرار دارد.