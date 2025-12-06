به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ویژه شهرستان تربت‌حیدریه گفت: در مرحله نخست این طرح، هزار و ۷۰۰ بخاری فرسوده با بخاری‌های کم‌مصرف تعویض شده است و ۴۰۰ بخاری دیگر نیز در حال توزیع است.

مجتبی شجاعی این اقدام را گام مهمی در کاهش مصرف گاز، بهینه‌سازی انرژی و افزایش ایمنی شهروندان خواند و با اشاره به شرایط مناطق سردسیر شهرستان از جمله کدکن افزود: با توجه به مصرف بالای گاز در بخش اداری و منازل مسکونی، این طرح به‌ویژه برای مناطق سردسیر در دستورکار قرار گرفته است تا بهره‌وری انرژی افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

وی در ادامه درباره وضعیت گازرسانی شهرستان گفت: تمامی شهر‌های شهرستان شامل تربت‌حیدریه، بایگ، کدکن، رباط‌سنگ و نسر به همراه ۱۳۲ روستای تابعه، به‌طور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند.

شجاعی افزود: علاوه بر شبکه گذاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر و نصب ۵۰ هزار علمک، ۱۰۵ هزار مشترک مسکونی و تجاری و ۷۷۸ مشترک صنعتی پذیرش و کنتور آنها هم نصب شده است.

فرماندار ویژه شهرستان تربت‌حیدریه با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: برای کاهش هدررفت انرژی، بیش از ۲۱ هزار برچسب دریچه کولر بین شهروندان توزیع شده است.