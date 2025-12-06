پخش زنده
وزارت دادگستری اعلام کرد، یک ایرانی محبوس در زندانهای ژاپن برای گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به کشور منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک ایرانی که به جرم نقض حقوق داخلی کشور ژاپن از سوی محاکم کیفری این کشور به حبس محکوم شده بود، پس از رایزنیهای دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت ایران در توکیو با مقامات ژاپنی، برای گذران ادامه دوره محکومیت خود به ایران منتقل شد.
انتقال مجرم و انتقال محکوم از سازوکارهای شناختهشده همکاری قضایی بینالمللی است ؛ انتقال مجرم معمولاً برای تعقیب و محاکمه انجام میشود، اما انتقال محکوم پس از صدور حکم قطعی و با رضایت طرفین، بهمنظور ادامه اجرای مجازات در کشور متبوع صورت میگیرد. ایران نیز بر اساس قانون داخلی، معاهدات دوجانبه و توافقهای موردی، بهویژه با رویکرد انسانی، از سازوکار انتقال محکومان استفاده میکند.
مهمترین شرایط انتقال محکوم در رویه جهانی عبارتاند از قطعیت حکم کیفری در کشور صادرکننده، رضایت شخص محکوم، موافقت دولت صادرکننده حکم و دولت پذیرنده و امکان تطبیق و اجرای مجازات طبق قوانین کشور پذیرنده.