فرماندار مراغه گفت: بیش از ۵۰ درصد مدارس این شهرستان نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان در جلسه نهضت توسعه فضاهای آموزشی افزود: از ۴۲۶ مدرسه این شهرستان ۲۱۸ مدرسه نیازمند نوسازی است.
وی اضافه کرد: این مدارس به علت سن بالای ۴۰ سال و یا فرسودگی نیازمند تخریب و مقاوم سازی است.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه اظهار کرد: با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی تجهیز مدارس استان مقاوم سازی ۲۰ مدرسه آغاز شده است.
امینیان اضافه کرد: نوسازی مدارس به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نیازمند مشارکت همگانی است.