برنامه پرسشگر با موضوع شیوه‌های آموزش غیرحضوری، تهران ۲۰ با بررسی ویژه‌برنامه‌های هفته بزرگداشت زن و برنامه مسیر با محور تحلیل مسائل و رویداد‌های جاری، از قاب شبکه‌های مختلف سیما روانه آنتن پخش می‌شوند.

سه برنامه با محور آموزش، بزرگداشت مقام زن و رویدادهای روز از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امشب «پرسشگر» با حضور مسئولان آموزشی به موضوع شیوه‌های آموزش غیرحضوری در شرایط اضطرار می‌پردازد.

دکتر علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش غیرحضوری در مواقع بحرانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین علیرضا عبدالله‌نژاد، مشاور رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، به‌صورت تلفنی دیدگاه‌های تکمیلی را مطرح می‌کند.

این برنامه امشب ساعت ۲۲ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود و اجرای آن بر عهده ناصر خیرخواه است.

برنامه «تهران ۲۰»

«اصلاح قانون مهریه» و «اقدامات استانداری تهران در هفته بزرگداشت زن» محور‌های اصلی گفت‌و‌گوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در بخش نخست برنامه، «زهرا خدادادی»، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و «فاطمه قاسم‌پور»، عضو ستاد ملی زن و خانواده، اصلاح قانون جدید مهریه را بررسی می‌کنند.

در بخش دوم برنامه نیز، «پریسا علیلو»، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران، در گفت‌وگویی تلفنی، اقدامات استانداری در هفته بزرگداشت مقام زن و خانواده را تشریح خواهد کرد.

برنامه «مسیر»

برنامه تلویزیونی «مسیر» با محوریت مسائل و رویداد‌های روز، از امشب؛ شنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود.

برنامه جدید شبکه افق با نام «مسیر» تلاش دارد با حضور در مکان‌های مختلف و پرداخت چالشی به موضوعات روز، روایتگر دغدغه‌ها، هویت و تاریخ مردم باشد.

«مسیر» با قالبی نو و متفاوت، رویکردی مردم‌محور اتخاذ کرده و به دنبال آن است که با تکیه بر خواست عمومی و منافع ملی، مسائل و رویداد‌های جاری را از زاویه نگاه مردم پیگیری کند.

این برنامه با مشارکت فعال کارشناسان، چهره‌های اجتماعی و حتی مسئولان، گفت‌و‌گو‌هایی تعاملی را رقم می‌زند تا مسائل روز را در فضایی صریح و مطالبه‌گرانه بررسی کند.

«مسیر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید جوادی و کارگردانی تلویزیونی علی خان‌پور تولید شده است.

«مسیر» از شنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۲ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.