رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از آغاز اجرای طرح‌های قرآنی حافظ شو و فصل تعالی در استان خبر داد.



به گزارش احمد کاظمی گفت:طرح‌های ملی «حافظ شو» و «فصل تعالی» با هدف تسهیل مسیر حفظ قرآن کریم برای نوجوانان و جوانان و توانمندسازی فعالان قرآنی و محوریت آموزش مهارت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مبتنی بر معارف قرآن و عترت در استان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود:جزئیات این طرح‌ها از طریق فراخوان رسمی در تارنمای مرکز عالی قرآن و عترت به نشانی https://qia.farhang.gov.ir در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی گفت: در حوزه آی موزش قرآن نیازمند استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی هستیم تا آموزش‌ها اثربخش‌تر و فراگیرتر شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به پیش‌بینی جشنواره‌های مختلف قرآنی در استان گفت:جشنواره ی استانی تصویرسازی نماز در شهرستان کوهدشت، جشنواره فیلم کوتاه موبایلی در شهرستان ازنا، جشنواره نمایش امر به معروف در شهرستان الیگودرز و جشنواره شعر مهدویت در شهرستان چگنی برگزار می‌شوند.

کاظمی بیان کرد: شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد و دورود در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر میزبان دوره‌های آموزشی «شهر نماز، شهر قرآن» خواهد بود که این دوره‌ها ویژه مربیان قرآنی مؤسسات فرهنگی و آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی افزود: تا پایان سال جشنواره رسانه‌ای در حوزه‌های امر به معروف، نهی از منکر، نماز و قرآن با محور تولید محتوای رسانه‌ای و مراسم تقدیر از نویسندگان و ناشران حوزه قرآن و عترت برگزار خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: برگزاری جشنواره‌های متنوع در شهرستان‌ها، علاوه بر ایجاد شور و نشاط فرهنگی، زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای تازه و تقویت ارتباط نسل جوان با مفاهیم دینی و قرآنی است.