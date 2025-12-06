به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، پایداری آلودگی هوا برای روز یک‌شنبه ۱۶ آذر ماه نیز پیش‌بینی می‌شود با این تفاسیر مصوبات این کارگروه مبنی بر جلوگیری از ایجاد شرایط حساس اعلام شد؛ غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی بجز طالقان و آسارا از جمله این مصوبات است.

علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار می‌رود بخشی از آلاینده‌ها در استان روبه افزایش باشد. همچنین احتمال ورود آلاینده‌ها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد.

صفری در گفتگو‌ با خبرگزاری صداوسیمای البرز تأکید کرد: با وجود این شرایط مدارس در تمامی مقاطع برای روز یک‌شنبه شانزدهم آذر غیرحضوری خواهند شد. در این میان مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های خدماتی دایر هستند.

وی از اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ خبر داد و افزود: با این حال از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز به خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودرو‌های شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

او در گفتگو‌با خبرگزاری صداوسیمای البرزافزود: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمامی فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و آسفالت، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیرو‌های پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

او ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول مادرانی که دارای فرزند مهدکودکی، پیش‌دبستانی و دانش‌آموز هستند می‌توانند به دورکاری بروند.

صفری از تقویت و تطبیق فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداری‌ها موظف‌اند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.

او تصریح کرد: ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان استان اطلاع‌رسانی لازم را جهت توقف فعالیت‌های ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.

صفری گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

همچنین اصناف تا ساعت ۲۱ فعالیت نمایند تا تردد‌ها در سطح استان کاهش محسوس داشته باشد.