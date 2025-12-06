در آیین گرامیداشت هفته زن و مقام مادر که با حضور جمعی از مقامات ارشد دولت برگزار شد، بر نقش محوری زنان در سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و مدیریت کشور تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمافاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) که با حضور جمعی از زنان و مادران در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد،گفت: زنان نه تنها بخشی از راه‌حل، بلکه اصل راه‌حل در سیاست‌گذاری کشور هستند.

وی افزود حذف نگاه زنانه از تصمیم‌سازی‌ها به تصمیمات ناهماهنگ و ناکارآمد منجر می‌شود و بسیاری از مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی بدون حضور مؤثر زنان قابل حل نیست.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نگاه «مادرانه و آینده‌نگر» در سیاستگذاری‌های کلان کشور، نقش زنان را در مدیریت توسعه‌ای و زیست‌محیطی کشور اثرگذار و تعیین‌کننده دانست.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق همکاری میان حوزه توسعه و محیط‌زیست افزود: در موضوعات مختلف مانند حفاظت از لاک‌پشت‌ها و باغ گیاه‌شناسی تهران، هماهنگی میان توسعه و محیط‌زیست نتایج مثبت و ماندگاری داشته است. هرجا توسعه بدون توجه به محیط‌زیست پیش رفته، خسارت‌های جدی به‌جا مانده است.

وزیر راه و شهرسازی، حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را یکی از نماد‌های تغییر رویکرد در این وزارتخانه دانست و گفت: یوز ایرانی بخشی از هویت ملی ماست. خوشبختانه با همکاری سازمان محیط‌زیست و انجمن‌های تخصصی، طرح‌های مؤثر و جدی در حال اجراست و به‌زودی خبر‌های امیدوارکننده‌ای برای مردم منتشر خواهد شد.

همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز با اشاره به رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم، رفع موانع پیشِ‌روی زنان و ارتقای آنان در سطوح تصمیم‌سازی را از اولویت‌های دولت بیان کرد.

وی با بیان اینکه هیچ زنی نباید در برنامه‌های دولت احساس طردشدگی کند، افزود زنان امروز در حوزه‌های علمی و مدیریتی عملکرد چشمگیری دارند و ثبت ۲۴ درصد اختراعات کشور به دست آنان نشانه‌ای از ظرفیت بالای زنان ایرانی است.