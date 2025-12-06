به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش باران در اکثر شهر‌های استان و بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از سوی این اداره کل برای مواجهه با این شرایط جوی افزود: فعالیت این سامانه همچنین موجب غرش آذرخش، بروز پدیده مه و کاهش دید افقی می‌شود.

نریمان با بیان اینکه فعالیت این سامانه از نظر دمایی تغییرات خاصی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت و موجب ناپایداری جوی می‌شود. این وضعیت از میزان غلظت آلاینده جوی در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز می‌کاهد.