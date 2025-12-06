به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسمی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو ، با حضور استاندار و جمع زیادی از استادان و دانشجویان برگزار در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار و در آن بر لزوم تعامل منطقی حوزه‌ی اجرایی با مراکز دانشگاهی تاکید شد.

۸ نفر از مسئولان تشکل دانشجویی دانشگاه گیلان در این مراسم، نظر‌ها و دیدگاه‌های خود را در خصوص مشکلات و محدودیت‌های حوزه‌ی دانشجویی، خلا تعامل دولت با دانشگاه و لزوم نقش آفرینی دانشجویان در عرصه‌ی تحقق توسعه‌ی پایدار بیان کردند.

استاندار گیلان هم در این نشست، با گرامیداشت روز دانشجو، از انتقادات دانشجویان استقبال و بر لزوم پیگیری مطالبات آن‌ها تاکید کرد.

هادی حق شناس با بیان اینکه برای پیگیری مطالبات دانشجویان ماهی ۲ بار با آن‌ها در دانشگاه گیلان ملاقات خواهد کرد، افزود: ۳ نفر از مسئولان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه گیلان در نشست‌های شورای اداری و شورای برنامه ریزی استانداری عضو می‌شوند و نشست فصلی با متولیان ۸ تشکل دانشجویی این دانشگاه نیز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های متعدد و متنوع گیلان در حوزه‌های تولیدی، گردشگری، حمل و نقل و اقتصاد دریامحور، بر لزوم بهره گیری از تمامی فرصت‌ها برای تحقق عینی توسعه‌ی پایدار تاکید کرد و افزود:

استاندار گیلان همچنین بر گیلان در زمره‌ی ۴ استانی است که با داشتن مرز‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی و جاده ایی، می‌تواند سبب شکوفایی ظرفیت‌ها در عرصه‌ی تبادلات تجاری با همسایگان و حوزه‌ی اوراسیا بپردازد.لزوم تکیه بر توان داخلی، برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و بی اثر کردن فشار‌های خارجی تاکید کرد و تجربه‌ی تلخ دخالت آمریکایی‌ها در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و حادثه‌ی ۱۶ اذر سال ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران را مصداق بارز این مدعا دانست.

هادی حق شناس مشارکت امریکا در جنگ ۱۲ روزه‌ی رژیم غاصب اسراییل علیه ایران را در راستای سیاست‌های مداخله جویانه و زیاده خواهی استکبار جهانی توصیف کرد و افزود: وحدت ملی رمز موفقیت ایران در مواجه با هر تهدید و تجاوز خارجی است و خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین قلندری، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان و علی باستی، رییس این دانشگاه هم هر یک در سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی این دانشگاه، بر لزوم بهره گیری از توانمندی‌های دانشگاه گیلان در بستر مشارکت بخشی به جامعه‌ی دانشجویی تاکید کردند.