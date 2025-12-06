اداره‌کل اطلاعات مازندران اعلام کرد: سه عضو دیگر از شبکه ضدامنیتی «شکار مزدور» که با انتشار اخبار کذب به دنبال ایجاد التهاب در افکار عمومی بود، در غرب استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره‌کل اطلاعات استان مازندران اعلام کرد: در ادامه سلسله عملیات‌های امنیتی، سه عضو دیگر از عوامل مرتبط با کانال ضدامنیتی «شکار مزدور» در غرب استان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس بیانیه اداره کل اطلاعات مازندران، این کانال با انتشار اخبار کذب و محتوای تحریک‌آمیز، در تلاش برای ایجاد التهاب در افکار عمومی و سوق دادن مخاطبان به اقدامات ضدامنیتی بود.

در این بیانیه تأکید شده: تمامی دنبال‌کنندگان و مرتبطان این کانال شناسایی شده‌اند و به آنان توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر از کانال خارج شوند. همچنین افرادی که تاکنون با این شبکه همکاری داشته‌اند، در صورت معرفی خود به دستگاه قضایی و امنیتی، از رافت اسلامی برخوردار خواهند شد.

اداره‌کل اطلاعات مازندران همچنین از شهروندانی که از سوی این کانال مورد هتک حیثیت یا سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، دعوت کرد برای ثبت شکایت به مراجع قضایی مراجعه کنند.

پیش از این، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری ۸ عضو اصلی این شبکه در شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، عباس‌آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات محرمانه خبر داده بود.

متهمان به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، در دادسرای چالوس محاکمه و به زندان معرفی شده بودند.