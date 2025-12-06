به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی در نشست هماهنگی این مناسبت با اشاره به شعار محوری «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت و الگوی مقاومت» گفت: حدود ۵۰۰ برنامه در سطح استان و در حسینیه‌ها، مساجد و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین از اجرای ۲۵۰ برنامه در شهر اراک خبر داد و گفت: مهم‌ترین برنامه، همایش الگو‌های قرآنی از خانواده‌های ایثارگران و شهداست که ۱۹ آذرماه در استانداری و با حضور فرزند شهید آیت‌الله رئیسی برگزار می‌شود.

گودرزی افزود: در این مراسم از حدود ۱۵ خانواده ایثارگر و شهید تجلیل خواهد شد و امیدواریم بتوان با تبیین معارف فاطمی الگوی مناسبی برای بانوان ایرانی ارائه دهیم.