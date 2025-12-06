پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران آمادگی کامل برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ صحرایی را دارد و در صورت وقوع این تهدید، با تمام توان با آن مبارزه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در همایش ملی «ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی» گفت: با همکاری دستگاههای داخلی از جمله وزارت کشور، ستاد بحران، سازمان برنامه و سایر نهادهای ذیربط، هماهنگی لازم انجام شده و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه جنوبی کشور در حال اجرا است.
وی با بیان این که احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران وجود دارد، گفت: همکاریهای بینالمللی ما با سازمانهایی مانند فائو تقویت شده تا از تجربیات جهانی نیز برای پیشگیری و مبارزه با این آفت بهرهمند شویم.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اهمیت سلامت مواد غذایی برای مصرف داخلی و صادرات گفت: سلامت غذایی برای ما حیاتی است و نباید هیچگاه مورد غفلت قرار گیرد.
نوری قزلجه افزود: اقدامات انجام شده در حوزه کاهش و حذف سموم کشاورزی در کشور نشاندهنده تعهد ما به بالاترین استانداردهای جهانی است.
وی گفت: کشاورزان با اطمینان میتوانند حتی از سموم گرانقیمت استفاده کنند، چرا که اثربخشی آنها تضمین شده و آثار منفی برای مصرفکننده به حداقل رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی بر آموزش و ترویج مصرف درست و به موقع سموم بسیار تاکید و آن را مهم در دفع آفات ارزیابی کرد وافزود: کشاورزان باید بدانند چه سمومی را در چه زمان و با چه مقدار استفاده کنند.
نوری قزلجه با اشاره به استفاده از روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیکی در کنترل آفات افزود: در صورت نیاز به سموم شیمیایی، تنها استانداردترین و سازگارترین نمونهها باید مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: همکاری های شفاف و مسئولانه با همه سازمانهای بینالمللی به ما امکان میدهد دانش و تجربه خود را به دیگر کشورها منتقل کنیم و همزمان از تجربیات جهانی بهرهمند شویم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی یک موضوع جهانی است و همکاری بینالمللی در این زمینه حیاتی است گفت: با وجود چالشها و تلاطمهای مختلف، تولید بخش کشاورزی کشور توانسته رونق خود را حفظ کند و بازارها از نظر تامین مواد غذایی مشکلی ندارند.