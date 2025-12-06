به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده داونهیل یا سرعت به این شرح اعلام شد:

۱- مارکو اودرمت از سوئیس ۱:۲۹:۸۴ دقیقه

۲- رایان کوچران زیگل از آمریکا ۱:۳۰:۱۴،

۳- آدریان سمیست از نروژ ۱:۳۰:۵۳

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، رایان کوچران زیگل از آمریکا با ۸۰ و آدریان سمیست از نروژ با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل، اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۱۵۰ امتیاز پیشتاز شد و مارکو شوآرتس از اتریش با ۱۳۰ و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۱۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، وینسنت کرخمایر از اتریش با ۸۰ و رافائر هازر از اتریش با ۶۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از دومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و کلمان نوئل از فرانسه با ۱۰۲ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از ششمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۳۰۰ امتیاز پیشتاز است و مارکو شوآرتس از اتریش با ۱۷۷ امتیاز دوم و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۱۵۸ امتیاز سوم هستند.