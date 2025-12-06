بنیاد برکت به منظور حمایت از طرح‌های آبزی پروری در سراسر کشور قراردادی به ارزش ۴ میلیارد تومان با سازمان شیلات کشور منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ همزمان با برپایی نمایشگاه شیلات در نمایشگاه بین المللی تهران، از هزار و ۸۴ طرح شیلاتی در حوزه آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و صنایع وابسته که از سال گذشته با حمایت بنیاد برکت کلید خورده بود، امروز به بهره برداری رسید.

معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت گفت: یکی از اقداماتی که بنیاد برکت پیگیری می‌کند بحث توانمندسازی و بهره مندی از ظرفیت نسبی مناطق کم برخوردار کشور است که آبزی پروری یکی از ظرفیت‌های قابل سرمایه گذاری در کشور است.

مرتصی نیازی افزود: بنیاد برکت از سه سال پیش، با محوریت زنجیره ارزشی که در حوزه آبزی پروری وجود دارد، حمایت از این حوزه را آغاز کرده است که سال گذشته با تامین مالی هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حمایت از هزار و هشتاد وچهار طرح شیلاتی را آغاز کردیم که امروز به بهره برداری رسید.

وی گفت: با راه انداری این طرح‌ها که با سرمایه مشترک مردم و بنیاد صورت گرفت، برای بیش از هزار و هفتصد نفر اشتغال مستقیم و برای همین حدود نیز اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

معاون بنیاد برکت همچنین بر اجرای طرح هر روستا یک محصول ویژه در حوزه آبزی‌پروری در سه سال آینده تأکید کرد و گفت: در مناطق مختلف کشور، روستا‌های ساحلی که ظرفیت لازم را برای تولید محصولات شیلاتی دارند، بسیج خواهند شد تا این ظرفیت را به کار گیرند و اغلب مردم آن روستا در این کسب وکار مشغول شوند و در این حوزه دانش لازم را برای توسعه کسب و کار پیدا کنند وسازمان شیلات هم در این زمینه خدمات تخصصی را ارایه خواهد کرد.

وی افزود: ۱۰۰۰ پروژه قبلی که امروز به بهره برداری رسید در دو مدل خرد و مجتمع فرآوری بوده است.

نیازی گفت: در همه استان‌های ساحلی که مزیت نسبی دارند و همچنین استان خوزستان تا منطقه ساحلی گواتر در سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های آبزی پروری برای سرمایه گذاری استفاده خواهیم کرد.

مرتضی نیازی یادآوری کرد همه کسانی که در حوزه آبزی پروری دارای طرح کوچک و یا بزرگ هستند و به کمک‌های بنیاد نیاز دارند میتواند با ارسال طرح خود به سرشماره ۸۹۰۰ مرکز کارآفرینی بنیاد برکت از نحوه استفاده از کمک‌ها این بنیاد مطلع شوند.

رئیس سازمان شیلات کشور هم در این مراسم در خصوص همکاری با بنیاد برکت گفت: شیلات امروزه فقط صید ماهی نیست بلکه همه حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را نیز در برمیگیرد.

وی افزود: شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید است که سرمایه گذاری‌های بنیاد برکت تضمین کننده بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی پایدار خواهد بود.

رستم پور گفت: چهار هدف اصلی محور این همکاری‌ها ست که می‌توان به تثبیت روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت معکوس، افزایش تولیدات روستایی، تضمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم اشاره کرد.

وی افتتاح پروژه‌هادر نقطه صفر مرزی، بهره مندی از ظرفیت علمی و استفاده از نیرو‌های توانمند را از دیگر مزایای حمایت بنیاد برکت از طرح شیلاتی خواند.

رستم پور افزود: در توسعه حوزه دریا محور سیاست ما بر این است که افراد وسرمایه‌ها رو به سمت دریا ببریم و توسعه خشکی را کم وتوسعه دریا را افزایش بدهیم.