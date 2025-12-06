به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده ۱.۲ کیلومتر سرعت به این شرح است:

۱- یوهانس کلایبو از نروژ ۲:۵۹:۰۹ دقیقه

۲- اسکار اوپستاد از نروژ

۳- آلوار مایهلبک از سوئد

- در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از دومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۲۲۷، اریک والنِس از نروژ با ۱۸۱ و اسکار اوپستاد از نروژ با ۱۷۹ امتیاز اول تا سوم هستند.

---

- در رده بندی کلی مواد استقامت پس از دومین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، مارتین لواستروم از نروژ و میکا فرمولن از اتریش با ۱۹۷ امتیاز به طور مشترک در صدر هستند و ادوین انگر از سوئد با ۱۸۳ امتیاز سوم است.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از چهارمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۸۷ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۳۱۴ امتیاز دوم و ادوین انگر از سوئد با ۲۵۹ امتیاز سوم هستند.