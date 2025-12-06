به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره هواشناسی استان لرستان گفت:برای فردا در برخی مناطق استان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده پیش بینی می شود.

بهمن محمدی افزود:از صبح روز دوشنبه تا روز پنجشنبه هفته جاری سامانه بارشی بر روی جو استان فعال خواهد بود.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در این مدت وزش باد شدید، بارش باران گاهی رعد و برق، احتمال رخداد تگرگ، و در نواحی سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف و احتمال وقوع صاعقه پیش بینی می شود.

لغزندگی جاده‌ها، اختلال در تردد جاده ای ،آبگرفتگی معابر عمومی،ایجاد روان آب‌های سطحی، سیلابی شدن مسیل ها،بالا آمدن سطح آب رودخانه ،مه آلودگی هوا ،کاهش میدان دید، افقی،خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی و خطر سقوط اشياء از مخاطرات این پدیده جوی در استان است.