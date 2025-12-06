پخش زنده
فراخوان «جایزه معلم» با هدف شناسایی و تجلیل از خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای حوزه تعلیموتربیت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این فراخوان، همه خبرنگاران، روزنامهنگاران، فعالان رسانههای صوتی، تصویری، اینترنتی و اهالی قلم در حوزه خبر تعلیموتربیت مخاطبان این جایزه هستند و میتوانند آثار خود را تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ارسال کنند.
محورهای پذیرش آثار شامل سه بخش است:
بررسی مسائل نظام تعلیموتربیت با رویکرد ارائه راهحل.
اطلاعرسانی رویدادها و اخبار امیدآفرین در نظام تعلیموتربیت.
معرفی فعالیتهای خلاقانه و تجربههای موفق نقشآفرینان حوزه آموزش و پرورش.
براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند به نشانی درجشده در فراخوان مراجعه کنند.