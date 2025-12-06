پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان ساماندهی سواحل و لایروبی رودخانهها را فرصتی راهبردی برای توسعه، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در استان دانست و گفت: مدیریت یکپارچه بر اجرای جهادی طرحهای ساحلی و توجه همزمان به معیشت مردم ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، امروز _شنبه پانزدهم آذر_ در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، ساماندهی سواحل و لایروبی رودخانهها را فرصتی بیبدیل برای توسعه، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در استان دانست و اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند مدیریت یکپارچه و کار جهادی است، توسعه در همه کشورهای پیشرفته در کنار منابع آب شکل گرفته است.
وی افزود: سالها از ساماندهی سواحل و رودخانهها غفلت شده و استان از این ظرفیت عقب مانده است در حالی که یک ساحل طولانی و برخوردار از ظرفیتهای مختلف میتواند به کانون تولید ثروت، سکونت جمعیت، شکلگیری اقتصاد منطقهای و ایجاد آوردههای پایدار برای استان تبدیل شود.
استاندار خوزستان با اشاره به مطالعه «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» به عنوان یک کار علمی ارزشمند، بر لزوم پیگیری منسجم آن تأکید کرد و خاطرنشان کرد: باید یک سازمان مشخص برای تولیت مسئله سواحل تعریف شود تا مدیریت یکپارچه محقق گردد.
موالیزاده با انتقاد از غفلت طولانیمدت در لایروبی رودخانهها و نهرهای استان گفت: از اروند گرفته تا نهرهای کوچک در نخلستانها، همه آبراههها نیازمند لایروبی مستمر هستند.
وی مشکل تأمین آب نخلستانهای شادگان را نمونهای از پیامدهای این غفلت دانست و ادامه داد: آب رها شده از کارون به دلیل انباشت رسوبات و پوشش گیاهی در بستر مسیر، به مقصد نهایی نمیرسد.
استاندار خوزستان لایروبی اروند را یک کار حیثیتی و حیاتی توصیف کرد و گفت: بر اساس قاعده تالوگ در قرارداد ۱۹۷۵، لایروبی دهانه اروند برای عبور کشتیها با ظرفیت مناسب ضروری است و در این زمینه پیگیریهای دیپلماتیک با طرف عراقی ادامه دارد.
موالیزاده بر ضرورت توجه همزمان به مسائل راهبردی و معیشت مردم تأکید و تصریح کرد: در کنار طرحهای کلان ساحلی، باید به کسانی که معاش آنها به فعالیت در بنادر کوچک وابسته است، مانند حدود ۴۰۰ راننده نیسان در هندیجان و اروندکنار، توجه ویژه داشت.
وی اقتصاد دریا محور را یکی از محورهای اصلی توسعه استان عنوان کرد و با انتقاد از کندی سازوکارهای اداری گفت: این راهبرد باید با چابکسازی فرآیندها، زمانبندی مشخص و اقدام میدانی به مرحله اجرا برسد.
استاندار خوزستان حریم بستر کارون، لایروبی و رفع موانع حقوقی را برای ایجاد بستر مناسب سرمایهگذاری ضروری دانست و تأکید کرد: هدف ما تبدیل هسته مرکزی اهواز به یک نقطه گردشگری است. ایجاد هتل، رستوران، فضاهای تفریحی و بازیهای آبی در دو سوی ساحل کارون از برنامههای در دست پیگیری است.
موالیزاده از تهیه طرح، تأمین اعتبار و ایجاد گشایشهای قانونی لازم برای اجرای این پروژه خبر داد و افزود: این ایده مورد تأیید مقامات ارشد کشور از جمله ریاست جمهوری قرار گرفته است و میتواند تحولات ارزشمندی برای اهواز به همراه داشته باشد.
وی با انتقاد از تبدیل نشدن برنامهها به عمل، خاطرنشان کرد: نوشتن برنامه کافی نیست و مردم باید نتیجه اقدامات را در عمل ببینند، رفع مشکلات استان با روندهای اداری روتین ممکن نیست و تحول نیازمند کار ۲۴ ساعته، شبانهروزی و میدانی است.