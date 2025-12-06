پژوهشگران دانشگاه زنجان و پژوهشکده علوم پایه (IASBS) در یک همکاری مشترک، موفق به ساخت نانودی‌امولسیفایر سبز و مغناطیسی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پژوهشگران دانشگاه زنجان و پژوهشکدهٔ علوم پایه (IASBS) در یک همکاری تحقیقاتی، موفق به ساخت نانودی‌امولسیفایر‌های سبز و مغناطیسی شدند که می‌تواند امولسیون‌های سخت «آب در نفت» را در صنایع نفتی به طور مؤثر از بین ببرد.

این ترکیب نو، بر پایه نانوذرات Fe₃O₄ پوشش‌داده‌شده با β-سیکلودکسترین و تزئین‌شده با مایعات یونی ایمیدازولی ساخته شده و علاوه بر کارایی چشمگیر، قابلیت بازیابی سریع با میدان مغناطیسی و استفادهٔ مجدد تا پنج بار را دارد.

آزمایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد؛ نمونه‌ای که دارای زنجیره آلکیلی بلندتر است، بیشترین عملکرد را در جداسازی فاز‌های آب و نفت ارائه می‌دهد. کاهش کشش‌سطحی، پایداری حرارتی و کارایی ۹۲ درصدی در امولسیون‌ها، این فناوری را به گزینه‌ای قابل‌توجه برای صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل می‌کند.