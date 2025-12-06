پخش زنده
امروز: -
کتاب کوچه باغ شعر وحکایت فارسی با هدف معرفی شاعران بزرگ و نامدار ایرانی و شرح و توضیح نمونههایی از اشعار درخشان هر کدام ازآنان به زبان چینی منتشر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، کتاب کوچه باغ شعر و حکایت فارسی با ترجمه چینی با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی ایران در چین و مرکز پژوهشهای فرهنگ ایران در دانشگاه پکن منتشر شده و هدف ازآن آشنایی بیشتر علاقمندان چینی با این بخش از فرهنگ و ادبیات گرانسنگ فارسی است. همچنین از این کتاب میتوان، در کلاسهای زبان و ادبیات فارسی، به عنوان یکی از منابع کمک درسی گروههای زبان فارسی دانشگاههای چین، استفاده شود.
در تقریظی که عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین بر این اثر نوشته، آمده است: خوشبختانه پیوند دوستی و ارتباط نزدیک بین ایران و چین، در طول تاریخ چند هزار سالۀ مناسبات، بدون هیچ وقفه و خدشهای تداوم داشته و با گذشت زمان، استوارتر شده است. در دوران معاصر نیز، دو کشور از تمام توان و ظرفیت خود برای توسعۀ مناسبات در تمام حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی استفاده کردهاند. وجود گروههای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای چین و در مقابل، زبان چینی در دانشگاههای ایران، نمونهای از این تعاملات گستردۀ علمی و فرهنگی بین دو کشور است و بر خود فرض میدانم که از زحمات و تلاشهای ارزنده و نویدبخش استادان دانشمند، کوشا و پویای چینی در عرصۀ تابناک آموزش و گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در سرزمین مهر آیین چین، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی کنم.
همزمان با انتشار این کتاب ۵۰ ویدیو کوتاه ۵ تا ۷ دقیقهای با موضوع معرفی شاعران و ادبیان زبان فارسی و همچنین روایت تصویری حکایتهای کوتاه، شیرین و آموزنده زبان فارسی، در فضای مجازی چین تهیه و منتشر شده است.
در این فیلمهای کوتاه درباره زندگینامه شاعر، اندیشه، آثار و هنر خاص و ویژگیهای سبکی وی، سخن به میان آمده و سپس، نمونههایی از آثار او خوانده و ترجمه شده است. انتشار این فیلمها در فضای مجازی چین با استقبال علاقمندان مواجه شده و تا کنون بازدیدها و بازخوردهای فراوانی درسکّوهای فضای مجازی وشبکههای اجتماعی چین داشته است.
برای بهره مندی بیشتر علاقمندان در پایان کتاب کوچه باغ شعر و حکایت فارسی نیز کیوآرکد دو شبکه اجتماعی پر مخاطب چین (بیلی بیلی و دویین) قرار گرفته است تا دسترسی علاقهمندان به این ویدئوها آسانتر شود.
تدوینگر این برنامه، بهادر باقری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و استاد مدعو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ است. مترجم چینی متون و اشعار، خانم دکتر وانگ یین هوان، دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن و ویرایش چینی کتاب را خانم گوان یوان و ویرایش فارسی را کورش سلمان نصر بر عهده داشتهاند.