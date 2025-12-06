پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت دریایی، ناوگان کشور و ظرفیتهای بندر امام خمینی گفت: رقابت شدید منطقهای، ضعف در حملونقل کانتینری و وابستگی بالای جابهجایی کالا به جاده، ضرورت بازطراحی سیاستهای دریا محور و توسعه زیرساختهای بندری ایران را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو، در جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با اشاره به اهمیت جایگاه بندر امام خمینی (ره) در زنجیره تأمین کشور اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی بانک جهانی و آنکتاد، حجم تجارت دریایی جهان در سالهای اخیر به بیش از ۱۲ میلیارد تن رسیده، اما سهم ایران در این عرصه همچنان ناچیز است.
وی افزود: سهم ترانزیت دریایی ایران کمتر از یک درصد است و این در حالی است که کشورهایی همچون عربستان، امارات و حتی عراق با اجرای طرحهای بزرگ ریلی و بندری در پی افزایش سهم خود از تجارت جهانی هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به مزیتهای جغرافیایی بندر امام گفت: این بندر یکی از نزدیکترین بنادر کشور به مراکز صنعتی است و با وجود ۴۱ اسکله، زیرساخت ریلی گسترده و ظرفیت بالای انبار و مخزن، میتواند سهم مهمتری در تجارت دریایی کشور داشته باشد.
گرایلو اضافه کرد: بندر امام خمینی (ره) در حال حاضر ۷۰ درصد کالای اساسی کشور را تخلیه میکند و تنها در هشتماه سال جاری رشد ۱۷ درصدی در تخلیه کالا داشته است.
وی تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای بزرگ، سهم ایران در حملونقل کانتینری و کانتینرهای یخچالی بسیار پایین است و ناوگان تجاری کشور تنها یک درصد از ظرفیت دریایی جهان را در اختیار دارد، نگرانی ما این است که در صورت اصلاح نشدن تعرفهها، ناترازی سوخت و محدودیتهای سرمایهگذاری، رقابتپذیری بندر کاهش پیدا کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به پروژههای مهم منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، گفت: توسعه اراضی بندری، افزایش ظرفیت مخازن روغن و فرآوردههای نفتی، ساخت سیلوهای غلات و ایجاد انبارهای جدید توسط بخش خصوصی باعث شده این بندر هیچ محدودیتی در پذیرش کشتیها نداشته باشد.
گرایلو به رقابت شدید منطقهای اشاره کرد و افزود: کشورهای جنوبی خلیج فارس با اتصال ریلی بنادر خود، در پی حذف بخشی از حملونقل دریایی و تصاحب سهم ایران در مسیرهای شرقی-غربی هستند، اگر از مزیت تنگه هرمز و موقعیت ژئوپلیتیک خود درست استفاده نکنیم، از رقابت منطقهای عقب میمانیم.
وی گفت: طول نوار ساحلی استان بیش از ۳۰۰ کیلومتر است و ۱۱۵ تأسیسات ساحلی و دریایی در این محدوده فعالاند که ۳۰ درصد آنها بدون مجوز هستند؛ ساماندهی این تأسیسات و مدیریت یکپارچه سواحل از مهمترین وظایف کمیته استانی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به تجربه مدیریت بندر در جنگ اخیر غزه و افزایش چشمگیر بارگیری کامیونها تاکید کرد: بندر امام نشان داد در شرایط بحران هم قابلیت پایداری عملیاتی دارد، اما ادامه این مسیر تعریف تعرفههای واقعی، تقویت ناوگان، توسعه زیرساختها و حمایت جدی دولت را میطلبد.