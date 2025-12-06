معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از فراگیری ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر آموزش های مهارتی در استان لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛یکصد و هفتمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و معاون سازمان فنی وحرفه‌ای کشور در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

در این نشست سید جلیل احمدی معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از فراگیری ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر آموزش های مهارتی در ۹ ماهه امسال در استان خبر داد.

عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ،صنلیع، معادن و کشاورزی ایران هم از تدوین سه برنامه راهبردی برای بهبود اقتصاد استان‌ها توسط اتاق بازرگانی ایران خبر داد.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان هم گفت: تعامل دولت و بخش خصوصی کلید توسعه و جهش فضای کسب و کار است .